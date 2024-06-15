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商品詳細
新品未使用！ヨネックスのテニスシューズです。在庫処分の為、今回大幅にお値下げして出品させていただきます！是非、ご検討くださいませ(*´꒳`*)bメーカー：ヨネックス商品名:パワークッションワイド135 (SHT-135W)サイズ:23.0cmカラー:W/R(114)定価:10,450円(税込)※他にもテニスシューズやテニスラケット等、多数出品中です。ご質問等があればお気軽にコメントください！#wsテニスアクセサリー#テニスシューズ#ヨネックス#パワークッション#靴#スニーカー#ソフトテニス#YONEX#ピポポ
http://narcologia.ru/goods/recycling805614.html
http://narcologia.ru/goods/perforce831465.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect743670.html
【新品】23.0cm パワークッションワイド135 テニスシューズ ヨネックス
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