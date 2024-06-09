エンゼルス　シティコネクト　Tシャツ　MLB 大谷翔平

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商品詳細
大谷翔平選手が所属するロサンゼルスエンゼルスのシティコネクト版Tシャツです。USサイズのMになります。MLBの公式ショップで購入しました。普段使いもできるおしゃれなテイストになっています。#大谷翔平#LosAngelesAngels#ロサンゼルスエンゼルス#シティコネクト#MLB種類···その他野球チーム···大リーグ・MLB
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