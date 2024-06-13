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早い者勝ち!サッカーウエア！プーマ!レア物イタリア代表！
商品番号 N64301802488
商品名

早い者勝ち!サッカーウエア！プーマ!レア物イタリア代表！
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,600 円
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商品詳細

ご覧頂き有り難うございます。まずはプロフ閲覧お願い致しますおかげ様を持ちまして皆様から好評価を頂いております!差し控えなければ閲覧して頂けますと幸いに存じ上げます10月セールにて激安にしました(._.)4300→4000円です(._.)サッカーウエアプーマイタリア代表!2023年でアディダスと契約してレア物ですシャメールしておりますがゴールドのひょうのマークが色あせております。ご理解頂きお願い致します発送はきちんと防水対策しましてメルカリ便の匿名発送に致しますのでご安心をあくまでも自宅中古保管品です。少しでも気になる方はご遠慮くださいませ(._.)神経質な方や完璧主義の方もご遠慮くださいませ(._.)気になる事は予めご質問お願い致します商品到着後の不手際には評価前にコメントお願い致します(._.)誠実に対応致します気に入って下さったらフォローお願い致します
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