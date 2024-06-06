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商品詳細
パリサンジェルマン21/22トレーニングウェア ストライクインポートMになります。（日本サイズL）丈···半袖カラー···ホワイト種類···シャツ所々に引っ掛けた部分がありますが、そこまで目立たないと思います。（4枚目参照）激レア商品になります。この機会に是非！！サイズ···L
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