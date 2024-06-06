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パリサンジェルマン21/22トレーニングウェア
商品番号 D72985874655
商品名

パリサンジェルマン21/22トレーニングウェア
ブランド名 ジョーダン
特別価格 税込 1,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パリサンジェルマン21/22トレーニングウェア　ストライクインポートMになります。（日本サイズL）丈···半袖カラー···ホワイト種類···シャツ所々に引っ掛けた部分がありますが、そこまで目立たないと思います。（4枚目参照）激レア商品になります。この機会に是非！！サイズ···L
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