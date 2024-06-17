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ハイパーマッハ3　トップバランス 　一般•中学生
商品番号 R97126124423
商品名

ハイパーマッハ3　トップバランス 　一般•中学生
ブランド名 ローリングス
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ローリングスのカーボンバット、ハイパーマッハ3、トップバランスです。打球速度が速くて有名なビヨンドマックスシリーズがありますが、重くて振りきれない大人や、まだ身体の出来ていない中学生のお子様などにどうでしょうか？84センチ　650グラムで軽く感じるかもしれませんが、バットがしなり、インパクトまでのスイング速度が加速して強い打球を生んでくれます。一年間使用したので、擦り傷、汚れはありますが、割れはなく、充分使えます。宜しくお願いします。品番　BR9HYMA3T
http://narcologia.ru/goods/reflector51364.html
http://narcologia.ru/goods/influenza528293.html
http://narcologia.ru/goods/procurement973633.html
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