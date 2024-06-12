村上宗隆選手 直筆サイン入りフォトパネル

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納品書を取りだし撮影のため外箱開けましたが中の商品は未開封です。本商品は、村上選手の史上最年少三冠王獲得\u0026日本人シーズン最多56本塁打のNPB新記録樹立を記念し、その雄姿を収めた写真をコラージュしたA3サイズの特大デザインフォトに直筆サインが入った記念商品。プレート部および商品添付のサイン証明書(サイン風景写真入り)には「1/55」～「55/55」のシリアルナンバーが刻印される(番号はお選びいただけません)。また「55/55」は、村上選手に贈呈される。記録達成の喜びを本人と分かち合うことができる珠玉の逸品である。セット内容:直筆サイン入りフォトパネル、サイン証明書(サイン風景写真入り=写真はすべての商品につき同一となります)サイズ:フォト:420×297(㎜)、証明書:255×183(㎜)、フォトパネル:約500×約440(㎜/外寸)野球チーム···東京ヤクルトスワローズ村上宗隆選手史上最年少三冠王獲得\u0026日本人シーズン最多56本塁打記念直筆サイン入りフォトパネル