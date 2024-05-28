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イングランド代表サッカー練習ウェア
商品番号 S82150413877
商品名

イングランド代表サッカー練習ウェア
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,575 円
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商品詳細

夏にメルカリで10000円で購入しました。1.２回着用しました。もともとあった汚れがありますが近くで見ないとわからないぐらいなので気にならないと思います。サイズ感としては少し小さめでガタイの良い方はぴちぴち感が出てしまう可能性があります。#イングランド代表#サッカーウェア#アンブロ#古着サッカー着丈70cm丈···半袖カラー···ホワイトサイズ···S
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