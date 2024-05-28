チェルシー ユニフォーム ランパード ゲームシャツ y2k

商品をご覧いただき、ありがとうございます。【商品名】チェルシー ユニフォーム ランパード【ブランド】unknown【商品情報】カラー:ブルーサイズ:XL相当裄丈:約50cm身幅:約56cm着丈:約73cm袖丈:約cm【コンディション】一般的な古着の状態です。⬇️古着屋Arc-lady商品一覧はこちら⬇️#Arclady※ヴィンテージ古着の為、経年のダメージ等がある可能性がございます。商品状態は必ずお写真にてご確認ください。※発送に関して基本的にご購入いただいた当日、遅くても翌日には発送を行っております。※値引きに関して値引きをご希望の方はお気軽に仰ってください。なるべく対応させていただきます。また、その際は必ずご希望金額をご提示下さい。#ヴィンテージ #vintage#40年代 #50年代 #60年代 #70年代 #80年代 #90年代 #グッドレギュラー #シングルステッチ #ユーロヴィンテージ #ミリタリー #軍物 #ストリート #オールド #軍 #トラックジャケット #レトロtシャツ#リンガーTシャツ #リバースウィーブ #軍パン #グランジ #スカジャン #スタジャン #レザー #スニーカー #ニュースペーパーバッグ #シャツ #スクリーンスターズ#GIANT#ONEITA#fruitoftheroom#ヘインズ #バンドTシャツ #champion#stedman#jerzees#在原みゆ紀#菅田将暉 #常田大希#あいみょん丈···半袖カラー···ブルーリーグ···プレミアリーグ種類···レプリカユニフォームサイズ···XL(LL)



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