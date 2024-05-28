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チェルシー ユニフォーム ランパード ゲームシャツ y2k
商品番号 D93297121071
商品名

チェルシー ユニフォーム ランパード ゲームシャツ y2k
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただき、ありがとうございます。【商品名】チェルシー　ユニフォーム　ランパード【ブランド】unknown【商品情報】カラー:ブルーサイズ:XL相当裄丈:約50cm身幅:約56cm着丈:約73cm袖丈:約cm【コンディション】一般的な古着の状態です。⬇️古着屋Arc-lady商品一覧はこちら⬇️#Arclady※ヴィンテージ古着の為、経年のダメージ等がある可能性がございます。商品状態は必ずお写真にてご確認ください。※発送に関して基本的にご購入いただいた当日、遅くても翌日には発送を行っております。※値引きに関して値引きをご希望の方はお気軽に仰ってください。なるべく対応させていただきます。また、その際は必ずご希望金額をご提示下さい。#ヴィンテージ　#vintage#40年代　#50年代　#60年代　#70年代　#80年代　#90年代　#グッドレギュラー　#シングルステッチ　#ユーロヴィンテージ　#ミリタリー　#軍物　#ストリート　#オールド　#軍　#トラックジャケット　#レトロtシャツ#リンガーTシャツ　#リバースウィーブ　#軍パン　#グランジ　#スカジャン　#スタジャン　#レザー　#スニーカー　#ニュースペーパーバッグ　#シャツ　#スクリーンスターズ#GIANT#ONEITA#fruitoftheroom#ヘインズ　#バンドTシャツ　#champion#stedman#jerzees#在原みゆ紀#菅田将暉　#常田大希#あいみょん丈···半袖カラー···ブルーリーグ···プレミアリーグ種類···レプリカユニフォームサイズ···XL(LL)
http://narcologia.ru/goods/symmetric537745.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual216846.html
http://narcologia.ru/goods/encourage11472.html

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