ナイキ アトレティコマドリード 10/11 オーセンティック ユニフォーム

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商品詳細
ページをご覧いただきありがとうございます。フォロワー割・まとめ買い割ございますので気軽にコメントください。発送の際はなるべくメンテナンスをして発送しますのでよろしくお願いします。フォロー割5,000↑500円引き3,000↑300円引き■商品詳細ブランド:NIKEサイズ:S素材:ポリエステル状態:背中右辺りに小さい汚れがあります。石鹸等で軽いメンテナンスができる方には問題ない程度になります。■採寸(多少の誤差がございます)平置(cm)肩幅:約44cm身幅:約47cm袖丈:約24cm着丈:約69cm
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