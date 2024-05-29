萩焼 玉隆山 吉田萩苑 茶碗 茶道具 未使用 保管品 茶道 送料無料 美品

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商品詳細
萩焼玉隆山吉田萩苑茶碗口径 約12cm高さ 約9cm未使用品ですが、長期保管品です。桐箱、紐にシミがあります。茶碗は未使用品なので、とても綺麗な状態だと感じます。 お好きな方、画像にて判断できる方、どうぞ宜しくお願い致します。種類···茶道具
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