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- 【レア】大幅値下げ！家庭教師ヒットマンREBORN・セット
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商品詳細
家庭教師ヒットマンREBORN当時品がほとんどです。おしゃぶりは被りが沢山あります。ボイスやライトキーホルダーは長年の劣化により電池切れがあります。メタルキーホルダーは傷や色あせが目立ちます。気にならない方のみよろしくお願いします。※バラ売り不可※プチプチ使用値下げしました15000→13000#なるせのアニメグッズ一覧#なるせの激レアお宝倉庫グッズ種類···その他グッズ種類···キーホルダー
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