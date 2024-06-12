ヨネックス　ラケットバッグ　リュック付　テニス　カーキ　★美品★

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商品詳細
ヨネックスのラケットバッグになります！状態は、かなりいいです！タグもついてるので、ほぼ新品です。カーキ色がカッコいいです♪サイズは写真の最後にあります！目をこらして見ると薄くスリ傷がヨネックスの文字のところにありますが、写真には映らないくらいです。※神経質な方はご遠慮ください発送は折りたたみ、発送させていただきます。何かご不明な点がございましたらお気軽にコメントくださいませ♪種類···ラケットバッグ
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