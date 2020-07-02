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未開封　読売ジャイアンツ　坂本勇人　ライオンハヤト　ぬいぐるみ　巨人
商品番号 Q45540695795
商品名

未開封　読売ジャイアンツ　坂本勇人　ライオンハヤト　ぬいぐるみ　巨人
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 7,065 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封　「坂本勇人選手の通算2000安打をみんなで応援しよう！」　のクラウドファンディングの返礼品として入手したぬいぐるみです。届いたままの状態で保管してました。ぬいぐるみのみ発送致します。新聞はつきませんのでご注意下さいサイズ高さ約53cm無観客試合の際に東京ドームのスタンド席で坂本選手を応援していました。このため、若干の汚れや傷がある場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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