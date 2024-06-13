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セイモアダンカン
商品番号 Y96793150225
商品名

セイモアダンカン
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 1,600 円
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商品詳細

タイプ···ストラトキャスタータイプアクセサリー・パーツ···ピックアップ弾いていたギターから取ったので音は出ます抵抗値などは測れません画像に写らない汚れなどがございますので神経質な方は購入をお控えください詳細は画像でご確認ください。※ピックアップカバーは純正ではございません
http://narcologia.ru/goods/reinforcement279799.html
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