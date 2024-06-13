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商品詳細
タイプ···ストラトキャスタータイプアクセサリー・パーツ···ピックアップ弾いていたギターから取ったので音は出ます抵抗値などは測れません画像に写らない汚れなどがございますので神経質な方は購入をお控えください詳細は画像でご確認ください。※ピックアップカバーは純正ではございません
http://narcologia.ru/goods/reinforcement279799.html
http://narcologia.ru/goods/smear359504.html
http://narcologia.ru/goods/septet397619.html
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