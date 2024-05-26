ヨネックス テニス バックパックS＜2本用＞ BAG2218S　新品未使用

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ご覧いただきありがとうございます。子供のテニスの遠征用に購入しましたが、結局一度も使用せず…（泣）部活も引退、更に今後はテニスはしないと豪語しており、我が家は多分不要に…。新品未使用ですが、自宅保管であることをご理解のうえ、ご購入ご検討ください。なお、発送の際には折り畳んで梱包することをご了承ください。よろしくお願いいたします。以下、サイトから引用いたします。画像も一部サイトからお借りしました。素材:ポリエステル(BKのみポリエステル+PU)サブ機能:正面ポケット、背面ポケット、内ポケット×2グリプカバー、ラケット2本収納部屋サイズ:31×22×47(cm)カラー:ブラックその他機能:RCファスナー、撥水仕様収納ポケット500mlペットボトルシューズポケット、チェストベルト