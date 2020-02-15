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[タイムセール][美品]Princeテニスシューズ　26.5cm白黒　メンズ　靴
商品番号 M21239613325
商品名

[タイムセール][美品]Princeテニスシューズ　26.5cm白黒　メンズ　靴
ブランド名 プリンス
特別価格 税込 1,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プリンス　テニスシューズ26.5cm即購入OK！数回使用したものですが、比較的美品です。中古品にご理解頂ける方の購入をよろしくお願いします。#テニスシューズ#靴箱無し履き口···紐カラー···ホワイト　ブラック　レッド対応コート···オールラウンドサイズ···26〜26.5cm性別···メンズ
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