[タイムセール][美品]Princeテニスシューズ　26.5cm白黒　メンズ　靴

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商品詳細
プリンス テニスシューズ26.5cm即購入OK！数回使用したものですが、比較的美品です。中古品にご理解頂ける方の購入をよろしくお願いします。#テニスシューズ#靴箱無し履き口···紐カラー···ホワイト ブラック レッド対応コート···オールラウンドサイズ···26〜26.5cm性別···メンズ
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