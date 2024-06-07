zett ゼット 軟式 ブラックキャノンNT2 BCT31083 83cm

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商品詳細
ゼット軟式ブラックキャノンNT2BCT3108383cm680gバッセンで1回使用しただけの、バットにしたら、「ほぼ未使用に近い」です。現在、スポーツオー○○ィY店で別カラーが¥28,600-です。ボールとバットのスリップを抑制しながら食い付きを良くする表面の特殊加工に加え、三重管構造の最外層と中間層の間に特殊ゴムシートを内蔵する事によりさらに大きくバットがたわみ高速復元し強烈に早い打球を可能にするM号ボールに適合したモデル。さらにボールのたわみを促進しトランポリン効果を誘発するキャップタイプに変更したブラックキャノンシリーズのコストパフォーマンス品です。競技の種類...軟式素材...カーボン
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