【セット】G410 フェアウェイウッド　3W 5W スピーダーエボ7 50S

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■メーカー：PINGピン■モデル：G410■番手：3番ウッド 5番ウッド■ロフト角：14.5°17.5°■利き手：右■シャフト：スピーダーエボリューション7FW50■フレックス：S■長さ：43.1インチ42.4インチ■キックポイント：先中■トルク：4.6■重さ：323g.326g■バランス：C-9C-7.5■ヘッドカバー：あり■年式：2019年■グリップ：※状態B【※グリップの状態】S新品A使用感無しB使用感あり C少々痛みありD痛みありE交換おすすめ■PINGの根強い人気のG410フェアウェイウッドが入荷しました！PINGはフェアウェイウッドのフェースの厚みが薄く作ってあるので構えた時に滑らせれる安心感がありフェアウェイウッドが苦手な方でも安心してコースで打てると人気のモデルになります！■男性の方の平均スピードで200ヤード〜230ヤードを程をフォローできます！■使用による擦り傷はございますが全体的には綺麗な印象です。グリップもまだまだ使用可能です。ヘッドカバーはPINGのロゴを塗っていますのでご確認ください。破れはございません。シャフトもとても綺麗な状態です。˚✧₊⁎ゴルフショップGEARmania⁎⁺˳✧༚■発送は14時迄のご注文ご入金で即日可能！■丁寧な対応を心がけます。■中古ゴルフクラブ、用品を多数出品中！ 是非ご覧ください・:*+.\\((°ω°))/.:+⚠️お客様から直接仕入れの商品が多い為、シャフト延長、ライ角調整、リシャフト等については分かりかねる事が多いのでご理解よろしくお願い致します。⚠️水曜日定休日の為、火曜日の午後〜水曜日ご購入のタイミングの商品に関しては発送は木曜日になります。ご了承下さい。⚠️お客様都合による商品内容や、説明の確認不足でのキャンセルはご購入、お支払後の申請はお受け出来兼ねます。ご了承下さい。⚠️店販売、他ネット出品をしている為、落札のタイミングによってはご落札後に商品が無い場合もございますので悪しからずご了承下さい。⚠️ご不安な場合は質問欄にて在庫確認をお願い致します。⚠️梱包はヘッドには梱包材を付け、新聞紙で商品を包んで専用段ボールに入れております。