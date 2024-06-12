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FIFA CLUB WORLD CHAMPIONSHIP スタジアムウェア
商品番号 B94315244544
商品名

FIFA CLUB WORLD CHAMPIONSHIP スタジアムウェア
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,685 円
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商品詳細

FIFACLUBWORLDCHAMPIONSHIPTOYOTACAPJAPAN2005スタジアムウェアFIFAクラブ世界選手権2005（英:FIFAClubWorldChampionshipTOYOTACupJapan2005）2005年12月11日〜12月18日、日本で開催された第2回目のFIFAクラブ世界選手権決勝はサンパウロvsリヴァプール、サンパウロの優勝！サイズO着丈75cm身幅62cmくらいサッカー好きの方、ぜひどうぞ^o^4神経質な方はご遠慮願います‼️スタジャンユニホームユニフォーム
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