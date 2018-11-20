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専用　大谷翔平ルーキーカード　2018 Topps High Tek ④
商品番号 P67560702374
商品名

専用　大谷翔平ルーキーカード　2018 Topps High Tek ④
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 7,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

陽気なおっさん様専用です。鑑定済みです。PSA9MINT2018ToppsHighTEKのパターン4です。発送は土日祝にさせていただいております。あらかじめご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/cotton480461.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless432959.html
http://narcologia.ru/goods/assessor120203.html
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