専用　大谷翔平ルーキーカード　2018 Topps High Tek ④

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商品詳細
陽気なおっさん様専用です。鑑定済みです。PSA9MINT2018ToppsHighTEKのパターン4です。発送は土日祝にさせていただいております。あらかじめご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/cotton480461.html
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