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サッカースパイク　NIKE ファントムGX
商品番号 E57632465712
商品名

サッカースパイク　NIKE ファントムGX
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

25.5㎝3回程度履きました。汚れはありますが傷やソールの剥がれなどはありません。ポイントもほぼ削れてません。
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