レア ロッテ 唐川侑己 サイン入り ベースボールシャツ ユニフォーム ミズノプロ

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千葉ロッテマリーンズの投手、唐川侑己選手のサイン入りベースボールシャツです。ミズノプロ・Oサイズ家族が仕事の都合で頂きました。シャツ自体にもネームプリントが入っており、非売品・レアな品だと思います。ファンの方にご購入頂けたら嬉しいです。★中古品になります。一度人の手に渡ったものですので神経質な方はご購入お控えください。★一通り確認はしておりますが、素人検品のため細かな傷、汚れの見落としはご了承ください。野球大学高校甲子園選抜ユニフォームVジャンシャカシャカベースボールシャツプロ野球大学野球ロッテLotte※発送は週末にまとめて行います。