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★3点UNBROアンブロジュニアピステプラクティス上下セット160サイズ
商品番号 U36564486304
商品名

★3点UNBROアンブロジュニアピステプラクティス上下セット160サイズ
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★3点UNBROアンブロジュニアピステプラクティス上下セット160サイズサッカーフットサルピステジャケット半袖プラクティスシャツプラシャツプラクティスパンツプラパン当商品3点はUSEDウェアとなります。USED商品のためご理解のある方のご購入でお願いいたします。★ピステジャケットネイビー160サイズ着丈約67cm身幅約56cm裄丈約80cm汚れ、シワなどあり。フロントに火の粉の穴のような箇所が数点あり。※画像参照★半袖プラクティスシャツ160サイズ着丈約66cm身幅約44cm裄丈約41cm★プラクティスパンツ160サイズ総丈約46cm股下約22cmプラクティスシャツとパンツは特に汚れなどなく、綺麗だと思います。ゆうゆうメルカリ便ゆうパケットポスト発送#YANGUUSED#アンブロ160サイズ#アンブロ#アンブロプラクティスシャツ#アンブロピステ#アンブロジュニアプラクティス他にもアスレタを中心に多数出品中です。#アスレタジュニアピステウインドベンチコート#アスレタジュニア160サイズ　丈···長袖カラー···ネイビー種類···シャツ　種類···ピステ・防寒ウェアサイズ···XS(SS)
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