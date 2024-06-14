YONEX テニスバッグ　ラケットバック　リュック付　ブラック／レッド　6本用

最終値下げ¥5000→¥4500ヨネックスYONEXバドミントンテニスバッグラケットバッグ6リュック付テニス6本用BAG1722Rブラック／レッド背負えるようにリュックにもなります。中は黄色です。取り外し可能なランドリーケース、靴入れ付き。ポケットもたくさんあります。数回しか使用していないので形もしっかりとしたままです。写真の小さな汚れ以外は状態はいい方なのでまだまだ使っていただけると思います。送料の関係でかるく折りたたんでの発送になります。自宅保管になります。



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