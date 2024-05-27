希少【新品未使用】大谷翔平/サインボールディスプレイ/MLB/二刀流

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！※ボールは付属いたしません※大谷翔平二刀流ボールディスプレイMLB公式ロサンジェルス・エンゼルスゴールドグラブLosAngelesAngelsShoheiOhtaniFanaticsAuthenticGoldGloveDisplayCasewithImageアメリカMLB公式ショップからの輸入品となり希少なアイテムです。日本のみならず全米を熱狂させているスーパースター大谷翔平選手のボールディスプレイです。※ボールは付属いたしません。サインボールや記念球を飾るものですが、台座のゴールドグラブもカッコよく背面の二刀流の大谷選手（大谷投手）が映え、そのままでも楽しめる逸品です。サイズ10インチx5インチx5.5インチ＝約25.5㎝×13㎝×14㎝しっかり梱包しメルカリ便宅急便にて発送いたします。ご不明点はコメント下さい。よろしくお願いいたします。
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