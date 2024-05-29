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ウィルソン カスタム　クラッシュ98 G2
商品番号 Y32442388424
商品名

ウィルソン カスタム　クラッシュ98 G2
ブランド名 ウィルソン
特別価格 税込 16,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

断捨離の為出品致します。ウィルソンカスタムのラケットになります。新品未使用です。公式で購入すると納期2.3ヶ月掛かります。公式にてカスタムオーダーしましたが使用しないのでなくなく出品させて頂きました。クラッシュ98V2純正のスペックになります。検索フェデラー　ジョコビッチプロスタッフプロストックヨネックスピュアアエロウルトラ100108ノワール
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