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マンチェスターユナイテッド 98-99 ユニフォーム 長袖
商品番号 S31293878642
商品名

マンチェスターユナイテッド 98-99 ユニフォーム 長袖
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 5,744 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレミアリーグマンチェスターユナイテッドの1998-1999シーズンユニフォームMサイズです。着用感、ダメージ等ない美品です。着丈75身幅53袖丈78素人採寸ですので誤差があることを了承ください。海外インポート製品ですので国内正規店で購入したものではないので神経質な方の購入は控えてください。
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