掛け軸　渡辺兼重　舞鶴（旭日入）尺八立　二重箱入

渡辺兼重の掛け軸です。画題は「舞鶴（旭日入）」と記載があります。10万円程で購入。飛び立つ鶴に、旭日と赤富士が描かれており、慶事のお祝いに良いと思います。うちでは、自宅での結納の際に床の間に掛けて使用しました。経年劣化の為、写真6枚目のような細かなシミ（汚れ？）が数ヶ所ありますが、全体的には綺麗で美品だと思います。9枚目の写真の箱は劣化していますが、8枚目の木箱と7枚目の桐箱は良い状態です。二重箱で、8枚目の木箱はしっかりした造りの物です。写真10枚目の風鎮もお付け致します。（箱がなく、素材等は分かりかねます）絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸



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