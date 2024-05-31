テーラーメイド ステルスグローレ 10.5 SR SPEEDER NX

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商品詳細
◇商品スペック・ジャンルドライバーシャフト名ＳＰＥＥＤＥＲＮＸｆｏｒＴＭ・メーカー名テーラーメイドフレックスＳＲ・商品名ＳＴＥＡＬＴＨＧＬＯＩＲＥ長さ（インチ）４６・番手１Ｗ総重量（g）２７９ｇ・ロフト角（°）１０．５バランスＤ２・ヘッドカバーありグリップオリジナルラバー・状態（上部）：目立つ傷なし。・状態（下部）：擦り傷あり。・状態（フェース）：細かい傷あり。・状態（シャフト）：細かい傷あり。・状態（グリップ）：構えた時にバックラインが左側に来るよう装着されている為、要交換。◇発送・宅急便（160サイズ）
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http://narcologia.ru/goods/recommended266990.html
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