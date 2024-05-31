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テーラーメイド ステルスグローレ 10.5 SR SPEEDER NX
商品番号 B70559727621
商品名

テーラーメイド ステルスグローレ 10.5 SR SPEEDER NX
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 15,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇商品スペック・ジャンルドライバーシャフト名ＳＰＥＥＤＥＲＮＸｆｏｒＴＭ・メーカー名テーラーメイドフレックスＳＲ・商品名ＳＴＥＡＬＴＨＧＬＯＩＲＥ長さ（インチ）４６・番手１Ｗ総重量（g）２７９ｇ・ロフト角（°）１０．５バランスＤ２・ヘッドカバーありグリップオリジナルラバー・状態（上部）：目立つ傷なし。・状態（下部）：擦り傷あり。・状態（フェース）：細かい傷あり。・状態（シャフト）：細かい傷あり。・状態（グリップ）：構えた時にバックラインが左側に来るよう装着されている為、要交換。◇発送・宅急便（160サイズ）
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