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【初心者向け】Callawayレディースクラブセット(8本)
商品番号 D13679681490
商品名

【初心者向け】Callawayレディースクラブセット(8本)
ブランド名 キャロウェイ
特別価格 税込 18,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎セット内容・1W・5W・6H・アイアン7.9.P.S・パター計8本セット・キャディーバッグ・ヘッドカバー(1W.5W.6H.パター用)・フード◎シャフト　純正カーボンシャフト◎状態コースで5回ほど使用しました。練習でも数回使用。古いモデルですが状態は比較的良い方だと思います。※状態は写真をご参照下さい。価格交渉可、即購入歓迎です！らくらくメルカリ便で発送致します。不明点があればコメント下さい。利き手···右対象···レディース
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