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ファー 巾着 ショルダーバッグ ロラライハリス プードル 刺繍 可愛い ♡
商品番号 E21278115597
商品名

ファー 巾着 ショルダーバッグ ロラライハリス プードル 刺繍 可愛い ♡
ブランド名 Evital
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

୨୧⑅*サイズ୨୧⑅*高さ約17.5cm横約18cmマチ約12cmꕤ︎︎·͜·︎︎とっても肌触りの良いファーを前後に巾着ショルダーバッグを作りました。ꕤ︎︎·͜·︎︎前面には、タグの様な感じでプードルちゃんと、文字を刺繍したタグを作って縫い付けました。ꕤ︎︎·͜·︎︎ショルダー紐(合皮)は市販品になっております。こちらも、セットです...♪*゜ꕤ︎︎·͜·︎︎これからの時期にピッタリだと思います...♪*゜☆バンドメイドになりますので、ズレや歪み等がある事がございます。ご理解頂けますと幸いですஐ☘︎︎☆お届けは60サイズのらくらくメルカリ便での予定です。#ロラライハリス#LoralieDesigns#ファーバック
http://narcologia.ru/goods/freshman570056.html
http://narcologia.ru/goods/passionate930013.html
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