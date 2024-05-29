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ぷちへなちょこクマのボンネット
商品番号 R18541977655
商品名

ぷちへなちょこクマのボンネット
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 114,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご縁がありましたご覧いただききありがとうございます☻プチブライスサイズお帽子のみの販売です。素人のハンドメイドです。歪みズレなど荒い部分がありますハンドメイドにご理解のある方よろしくお願いいたします。つぶしての発送になりますので気になる方はご遠慮ください。室内犬がいます。アレルギーのある方苦手な方はご遠慮ください。#ブライス#プチブライス#ブライスアウトフィット#プチブライス帽子#プチブライスアウトフィット
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