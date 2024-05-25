上質な古布をパッチワークでリメイクしたトートバック、ハンドバッグです。厚みもあり、しっかりとしていて荷物もたくさん入ります。ファスナーも付いているので安心です。外ポケット✖️1内ポケット✖️2犬？のマスコットは取り外し出来ます。縦28横40持ち手高14マチ9.5(下から15㎝辺りまでに三角にマチが入ってます。)画像4枚目素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。数回使用しましたが、まだ綺麗な状態です。ハンドメイド製品を購入した物になります。古布リメイクですので、ご理解の程ご購入よろしくお願いしますm(__)m



古布のパッチワーク刺し子トートバッグ(着物リメイク 絣・型染・和木綿 ...



古布リメイク パッチワーク トートバック | フリマアプリ ラクマ



古布リメイク パッチワーク トートバック



リメイクデニム パッチワーク トートバッグ (M) ヴィンテージデニム ...



古布リメイクトートバッグ 絣 型染 襤褸 刺し子 パッチワーク 着物 ...



パッチワークバック・帯と着物リメイク・トートバック・リメイク古布 ...



バッグ パッチワーク 藍染 古布再生 古布リメイク 肩掛けバッグ 藍染 ...



絣色々藍刺し子木綿柿渋染めトートバッグ 古布リメイク-



古布藍染パッチワークキルトのトートバッグ トートバッグ 自然堂 通販 ...



古布#型染め#藍染#刺し子 #ハンドメイド#リメイク#バッグ #パッチ ...



着物リメイク 1点物 古布いろいろパッチワークのトートバッグ その他 ...



古布リメイク ２ウェイトートバッグ 着物 パッチワーク 一点物 和装 ...



ハンドメイド パッチワーク 着物リメイク 古布 トートバッグ 【 大感謝 ...



古布再生 古布リメイク 藍染 襤褸 古布 パッチワーク トートバッグ ...



古布リメイクトートバッグ 絣 型染 襤褸 刺し子 パッチワーク 着物 ...