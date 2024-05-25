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ピンク色なお洋服　ブライス　服　ハンドメイド　アウトフィット
商品番号 Y54528374053
商品名

ピンク色なお洋服　ブライス　服　ハンドメイド　アウトフィット
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 1,295 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハンドメイドのネオブライスサイズドール用アウトフィットです♡ジャンパースカート、ダブルガーゼブラウス、お花プリントギャルソン、おりぼんの4点セットになります（ドール、シューズは含みません）♡ジャンパースカート、ブラウス（全開）は後ろスナップ２つの着脱ですギャルソンは前後（どちらでも）おりぼんで結びます♡生地は全て水通しをしていますおりぼんは後ろゴムを通しています♡職業用ミシン、ロックミシン、ピケ（ほつれ止め）などを使用し、一つ一つ丁寧なお作りを心がけてはおりますが素人作品のため縫製部分などその他ご理解頂けてからのお取引きをお願い致します　♡ペット、家族に喫煙者はおりませんご不明な点がございましたらコメント欄にてご質問を承りますよろしくお願い致します素材···コットン種別···人形種別···ドール種別···服・アウトフィット#ブライス#ブライス服#ブライスアウトフィット#ハンドメイド#アウトフィット#青い花種別···服・アウトフィット
http://narcologia.ru/goods/diamond383458.html
http://narcologia.ru/goods/recycling678814.html
http://narcologia.ru/goods/freezer28498.html
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