英型製図機 24本組 サビ無し 昭和レトロ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。イギリスの24本製図道具になります。実家の押し入れで大切にしまっていました。かなり希少かと思います。値段を見ると1本1万以上するものもありました。骨董品好きな方ご検討ください。#製図#製図道具#骨董品種類···その他
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