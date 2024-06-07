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二人掛けソファー
商品番号 K25036459936
商品名

二人掛けソファー
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 9,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...グレー主な張り地...布・ファブリックテイスト...カントリー調座面高さ46cm背もたれまでの高さ87cm幅122cm奥行き70cm背もたれ外せます足を外してローソファにできます
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