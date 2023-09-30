二人掛け ソファ maruni 約80x135x83cm マルニ 高級 レトロ

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更新日2023/09/30**購入前にコメント下さいガレージに保管****しているので在庫、状態確認を行って ****ご連絡致します ****確認なしにご購入頂き、欠品や不備が ****あった場合のキャンセルは購入者都合に ****なりますのでご了承下さい **【 商品名 説明 】二人掛けソファmaruni約80x135x83cmマルニレトロ【 状 態 】[ ]S 未使用品、または未使用に近い美品[ ]A 中古品 きれい[〇]B 中古品 使用感あり[ ]C 中古品 状態悪い[ ]J ジャンク 部品取り、修理要等【 注意事項 ＆ お願い 】※ご購入頂く場合は当方プロフィールの事項をご了承 頂いたものと致しますzakka-230605-13600