

ジノリ ベッキオホワイト スプーンレスト 12㎝ 2個 廃番 ヴィンテージ ペア ジノリ ベッキオホワイト スプーンレスト 12㎝ 2個 廃番 ヴィンテージ ペア



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⚠️こちらの商品は、補償等の関係上、恐縮ですが、同梱(おまとめ)は不可とさせて頂きます。ジノリベッキオホワイトの「スプーンレスト」(2個)になります。こちらは、かなり前に廃番になってしまった、なかなか貴重なお品だそうです。(地元百貨店ジノリ担当さん談)(実寸)たて 約11.5㎝(取っ手含む)よこ 約7～7.5㎝高さ 約3～3.5㎝(多少の誤差はお許し下さい)2年程前、某フリマにてお譲り頂きました。スプーンレストですが、薬味やソースを入れて、他のお皿とお洒落に重ね使いするつもりでした。しかし、一度も実現せず(笑)、思い切って手放す事にしました。(画像4～5枚目)(お皿は商品に含まれません)「20年以上前の購入品ですが、未使用です」というお品をお譲り頂き、当方もシートを挟んで大切に保管していましたので、とても綺麗な状態です。蛍光灯にかざして厳しく検品しましたが、傷も汚れも見当たりませんでした。未使用ならではの艶やかさが有り、美品のヴィンテージと言って良いと思います。とはいえ、当方は食器の素人でございます。その為、状態は1ランク下げ、「未使用に近い」としました。少しの検品ミスも許せず、評価に厳しい方は、購入をお控え下さい。専用箱は有りませんので、丁寧に梱包し、「宅急便コンパクト」で発送の予定です。只今、4～7日のゆっくり発送になります。お急ぎの方はご遠慮下さい。(「発送はいつ？」「なるべく早く」のコメントにはお答え出来ません)⚠️ご購入前、コメント前に、プロフィールのご一読をお願い致します。ご購入後、メッセージを頂けない方は、キャンセルさせて頂きます。(定価1個3300円税込)( 2個6600円税込)食器専門店「ソウビ」より(送520箱込)ジノリ1735ベッキオジノリホワイト