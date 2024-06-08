ふっくらリクライニングソファ　レギュラータイプ　ブラウン　新品アウトレット

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ご覧頂き、ありがとうございます(o^^o)【商品名】ふっくらリクライニングソファ【品番】3501-2-scbr【カラー】ブラウン⚠️アウトレットの為、商品に小キズや色むら・塗装むら等がある場合がございます。※また箱にダメージ(痛み・汚れ・つぶれ等)がございます。ご理解頂いた上でご購入をお願い致します。使用上問題はございませんが、神経質な方はご遠慮下さい。■サイズ(約)幅117×奥行55〜70×高さ60（座面高30）cm※多少の誤差はご了承下さい。■材質ポリエステル100%スチールパイプ、ウレタンファーム合成樹脂■送料について※北海道・東北・中国・四国・九州地区は別途配送費がかかる場合がございます。予めご了承頂き、お手数ですが事前にお問い合わせ下さい。※沖縄、離島への配送は行っておりません。⚠️注意事項⚠️※購入前に必ずプロフィールをご確認下さい。※こちらはメーカー、通販より入荷しましたアウトレット品・サンプル品です。色むら、小傷などがある場合がございます。また梱包にもダメージがあるものや仮箱の場合がございます。商品はメーカーにて全て検品をしてもらっております。その際商品にゴミなどが付着してしまう場合があるかもしれません。申し訳ございませんがこちらもご了承頂けましたら幸いです。組み立て品など万が一不具合がございましたら早急に対応致しますのでご連絡をお願い致します。ご了承頂いた上でご購入をお願い致します。