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【引取り限定】シモンズマットレス　ニトリフレーム　ダブルサイズ
商品番号 N89499494890
商品名

【引取り限定】シモンズマットレス　ニトリフレーム　ダブルサイズ
ブランド名 シモンズ
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▪️シモンズ　ダブルサイズマットレスサイズ　約200X140X22センチ　多少の誤差ご容赦ください3年程度の使用きれいな状態だと思いますが、中古品であることをご理解いただきご検討ください▪️ニトリ　ダブルサイズ　ベッドフレーム　アスカ　コンセント付き　高さ調整ができるダブルベッドフレーム3年程度の使用大きな傷などは無いと思いますが、使用に伴う擦り傷等ございます既にバラしております取説、組み立て説明書はあります当方台東区です買い替えに伴い出品しております早めにお引き取りできる方でお願いしたいですサイズは写真からご確認くださいフレームの写真はサイトよりお借りしています
http://narcologia.ru/goods/Sydney994749.html
http://narcologia.ru/goods/smear955404.html
http://narcologia.ru/goods/navigate57430.html
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