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2023年7月に購入しました。購入後、他に欲しいソファーを見つけたため出品しました。付属のクッションもあります。送料込みです。即購入OKです。送料込みのお値段のため値下げ交渉はご勘弁ください。サイズ:奥行62cmx幅102.5cmx高さ66cm座面高:44cm重さ:16kg素材:座面・背もたれ/ウレタンフォームクッション付メーカー ‎不二貿易(Fujiboeki)購入時の価格:¥28,000