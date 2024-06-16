未使用　ハイボールタンブラー　磨きやシンジケート

お祝いにいただきました。とてもスッキリしたフォルムで、気に入ってましたが、マイグラスがあるのでなかなか使うことがありませんでした。断捨離中で、思い切って出品します。これから、ビールが美味しい季節ですね。ペアで揃っているので、いかがでしょうか？下記に商品説明載せておきます。写真でもパンフレットみたいなものを載せています。一緒に箱に入れておきますので、ご覧ください。・絶妙な内面研磨により、ビールの泡立ちの良さはもちろんのこと、ハイボールなどの炭酸系カクテルの味もひと味変わるようなタンブラーです。migaki.com 磨き屋 シンジケート ハイボール・ビアタンブラーカラー···シルバーグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、タンブラー素材···ステンレス磨き屋シンジケートとは、という文が載ってたので、添付します。「伝統と歴史ある金属加工の街「新潟県燕市」が生んだあらゆる金属を思いのままに磨き上げる金属研磨のスペシャリスト集団です。「磨き屋シンジケート×ヨシカワ」シリーズはモバイル機器や半導体製造精密装置の磨きなども手がける職人たちの高い技術から生み出されたプレミアムな逸品です。」購入時の金額¥10,000



磨き屋シンジケート ハイボール・ビアタンブラー 435ml 2個入 – 刃物屋 ...



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磨き屋シンジケート ハイボール ビアタンブラー | 燕三条金物本舗



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