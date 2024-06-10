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- 新品！箱入り カップ\u0026ソーサー2セット
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商品詳細
WEDGWOODLACEPEONYソーサー15センチカップ8.5センチ高さ7センチ新品、箱つき撮影のため、出してますので内側の白い包み紙には多少ヨレあります外側の箱の一部に破れあります
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