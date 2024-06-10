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新品！箱入り　カップ\u0026ソーサー2セット
商品番号 S81226451823
商品名

新品！箱入り　カップ\u0026ソーサー2セット
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,748 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WEDGWOODLACEPEONYソーサー15センチカップ8.5センチ高さ7センチ新品、箱つき撮影のため、出してますので内側の白い包み紙には多少ヨレあります外側の箱の一部に破れあります
http://narcologia.ru/goods/diamond736958.html
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