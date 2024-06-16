ルイス・C・ティファニー ヴィンテージ ステンドグラス 睡蓮 3連 木製 屏風型

#全てのステンドグラスはこちらからルイス・C・ティファニーヴィンテージステンドグラス睡蓮3連木製屏風型グラスマスターズ社激レア希少風景スタジオ美術館ファブリルガラススタジオバカラサンルイ春海商店クリストフルアールヌーヴォー天使マリアキリストディズニーアメリカ美術館トロントカナダモネゴッホ犬猫窓ラッセントーマスキンケードフランクロイドライトマルクシャガールクリムトルノワールセザンヌゴーギャンピカソエミールガレドームナンシーマイセンセーブルピュイフォルカクリスタルガラスラリックインテリア飾りオブジェアンティーク好きにこちらは現在廃盤となったアメリカのグラスマスターズ社がルイス・C・ティファニーの再現として作成された睡蓮の木製3連屏風型ステンドグラスです。この作品は、ルイス・Ｃ・ティファニーの有名な睡蓮の作品で、3個のステンドグラスが並ぶ美しさは格別です。グラスマスターズ社の作品群の中でも非常に稀な作りで出来栄えも素晴らしいです。フラットなガラスに、透過性エナメルペインティングで彩色され表面に起伏があり、フレームは落ち着いたダークブラウン色の木製です。そしてハンドメイド品で焼成処理を経ているので年月が経ったとしても色褪せることがありません。ガラス中央の下部に、Louis.C.Tiffany、ガラス右側の下部にGlassmasters、文字が入っています。更にガラス中央の裏側木製部分に金属プレートでWATERLILIES/TIFFANY0976U.SHISTORICALSOCIETYの文字が刻まれております。光に透かすと、驚くほど美しく、エレガントな色合いと存在感を見せてくれるステンドグラスです。グラスマスターズ社は、アメリカのバージニア州リッチモンドを拠点として名作の絵画や作品のレプリカ製作を行っており、ニューヨークのメトロポリタン美術館をはじめ、多くの美術館や博物館からレプリカの委託ライセンス生産を受け様々なショップで販売されていましたが2005年に閉鎖してしまいました。【寸法】幅 約34.2cm×24cm【状態】時代的な擦れ傷はございますが、非常に美しい状態です。(ヴィンテージの御品です)



ルイス・C・ティファニー ヴィンテージ ステンドグラス 睡蓮 3連 木製 ...



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限定タイムセール ルイス C ティファニー ヴィンテージ ステンドグラス ...



ティファニー ヴィンテージステンドグラス3連 ヘレン・グールドの風景 ...



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ルイス・C・ティファニー 大型 ヴィンテージ ステンドグラス ...



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ルイス・C・ティファニー 大型 ヴィンテージ ステンドグラス ...