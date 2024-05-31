鋳銅製 茶釜 古美術 古玩 古銅

鋳銅製茶釜古美術古玩古い物になりますので経年の傷みございますサイズ幅約15cm高さ約25.5cm↓↓他にも出品しております↓↓#SHALOM_陶芸_食器_茶道具種類···茶道具主な素材···銅



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