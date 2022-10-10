綺麗な色　民藝家具　AV台　TV台　ミズメザクラ　アンティーク

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実家のフルリノベーションを行うために設置している家具等を出品しています。民藝家具のTV台を出品します。■商品状態・全体的に綺麗です。・長期自宅保管のため、私の方で見つけきれていない細かい傷や汚れなどがあるかもしれません。・神経質な方のご購入はお控えくさいませ。気になる事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。(上述のコメントはあくまで当方の基準ですので、最終判断は写真にてお願い致します。)■サイズ(約)幅61.5cm×奥行47cm×高さ20cm種類···テレビ台・テレビボードテレビ台の種類···ラック主な素材···木