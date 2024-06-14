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脚付きマットレスベッド/セミダブル(ショート丈)
商品番号 H21194238647
商品名

脚付きマットレスベッド/セミダブル(ショート丈)
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 9,200 円
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商品詳細

脚付きマットレスベッド定価:38,500円購入時期:2020年使用期間:2ヶ月程原産国:日本製仕様:ポケットコイルサイズ:セミダブル(ショート丈)長さ:180cm幅:120cm脚:20cm普通のベッドよりもやや短めなので、1人暮らしのお部屋にもおすすめです。やや長さは短めですが、160cmの女性が寝ても充分な広さでした。
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