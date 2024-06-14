脚付きマットレスベッド/セミダブル(ショート丈)

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商品詳細
脚付きマットレスベッド定価:38,500円購入時期:2020年使用期間:2ヶ月程原産国:日本製仕様:ポケットコイルサイズ:セミダブル(ショート丈)長さ:180cm幅:120cm脚:20cm普通のベッドよりもやや短めなので、1人暮らしのお部屋にもおすすめです。やや長さは短めですが、160cmの女性が寝ても充分な広さでした。
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