ヴィンテージ✳︎レトロ✳︎パイプ椅子✳︎丸椅子✳︎スツール✳︎天然木✳︎2点

ヴィンテージ 天然木 パイプ丸椅子 スツール×2点サイズ（約）φ44㎝高さ46.5㎝フレーム スチール✳︎used品につき全体的にスレ小傷、汚れ、足元のビニールの残りがあります。ご了承下さる方にお願いします。一箇所ヒビがあります（写真6.7）使用に差し障りないと思いますがご了承下さる方にお願いします。尚、多少のガタつきはありますが気にならない程度だと思います。✳︎リサイクルの梱包資材にて発送いたします。手持ちの箱にギリギリですので簡易包装で梱包いたします。★申し訳ありませんがバラ売り、お値引きは不可ですm(__)m★



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