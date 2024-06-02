

BRASS BAGS:ブラスバッグス 【ロータリー3本用】(PGTTGB )



BRASS BAGS:ブラスバッグス 【ロータリー3本用】(PGTTGB )



Brass Bags ブラスバッグストランペット3本用ケース 【美品】



BRASS BAGS:ブラスバッグス 【ロータリー3本用】(PGTTGB )



BRASS BAGS:ブラスバッグス 【ロータリー3本用】(PGTTGB )



BRASS BAGS:ブラスバッグス 【ロータリー3本用】(PGTTGB )



Brass Bags ブラスバッグストランペット3本用ケース 【美品】



BRASS BAGS:ブラスバッグス 【ロータリー3本用】(PGTTGB )



BRASS BAGS:ブラスバッグス 【ロータリー3本用】(PGTTGB )



Brass Bags ブラスバッグストランペット3本用ケース 【美品】



BRASS BAGS:ブラスバッグス 【ロータリー3本用】(PGTTGB )



BRASS BAGS:ブラスバッグス 【ロータリー3本用】(PGTTGB )



BRASS BAGS BRASS BAGS:ブラスバッグス 【レザー製・トランペット ...



BRASS BAGS:ブラスバッグス 【ピストン3本用】(PTTGB)



Brass Bags ロータリートランペット用 3本ケース JRTC特注仕様

ブラスバッグスのトランペット3本用ケースです。購入したものの数回しか使用しておらず状態がすごく綺麗です。別のケースを手に入れたため、大切に使ってくださる方に安値でお譲りいたします。・収納例は写真4枚目に載せてあります。（写真の楽器はあくまで例ですので付属しません。）・ロータリートランペットのサイズでも収納可能です。・仕切り部分などケース内部に高級感があり楽器を保護するには安心です。・注意点として品名に3本用としていますが、写真のように組み合わせに工夫が必要です。（写真はピストンB管、ロータリーC管、ピッコロです。）B、C管3本など長い管が3本だと入りません。短い管と長い管の組み合わせでなんとか収まります。些細なことでも気になることなどございましたらご質問いただければと思います。ご検討を何卒よろしくお願いいたします。