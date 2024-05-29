カリモク　Direttore/ディレトーレ　本革張り　２Ｐソファ

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ご覧頂きありがとうございます。必ず、プロフィール欄をお読みになってからお取引して頂くようお願い致します。直接体に触れる座面・背面には上質な本革を使用し、しっかりとした重厚感と心地良い肌ざわりで身体全体を優しく包み込みます。「Direttore/ディレトーレ」シリーズはカリモクショールームやカタログではご覧いただけない限定店でのみ取り扱われているカリモクのオリジナルブランドになります。【規格・仕様】サイズ：幅1500×奥行900×高さ900ミリ 座高360ミリ材 質：本革張り【コンディション】USEDです。使用感や小キズ等ありますが、使用上の問題となるダメージはありません。【発送について】送料は無料です。※配送会社より連絡があるため、お電話番号を頂戴することがございます。（特に大型商品・家具の場合）※当地域はたのメル便の対象外地域となるため、北海道は別途送料をご負担いただきますので、事前にご連絡ください。※大変申し訳ございませんが、沖縄県および離島への配送はお受けできません。※直接お引き取りも大歓迎です。その際は送料分を差し引かせていただきます。【重要】偽物サイトが横行しています。当方、正規のオークション、フリマサイトでの出品しかしておりませんので、ご注意ください。＊大型商品等、搬入経路・設置場所のサイズ確認をしっかりとお願いします。＊新品以外のものは全てあくまで中古品となります。ご理解ある方のみ、お取引ください。完璧を求める方はご遠慮願います。＊汚れ・キズ等、サイズ・多少の日焼け他、見落とし等あるかもしれませんので、詳細画像でご確認ください。誤差はご了承ください。＊商品画像をよくご確認してご検討頂くようお願い致します。＊状態はあくまでも主観となりますので、神経質な方のお取引はご遠慮ください。＊発送時、時間やお日にちに指定があれば、出来るだけ対応させていただきますので、ご希望があればお申し付けください。指定等、無き場合は最短にて発送いたします。 【O050908-01A10T0W E】カラー...ブラック主な張り地...天然皮革（本革）